Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Person in Notlage auf der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag den 03.08.2026 um 21.04 Uhr wurde der Leitstelle Mülheim eine hilflose Person auf der Ruhr im Bereich des Kahlenbergwehrs gemeldet. Da auf Ansprache vom Ufer aus keine Reaktion erfolgte, alarmierten aufmerksame Passanten umgehend die Rettungskräfte. Es wurde der Wasserrettungszug und Taucher der Feuerwehr Mülheim, sowie die DLRG mit mehreren Booten zur Ruhr alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein Schlauchboot trieb mit einer Person unterhalb des Wehrs auf der Ruhr. Nach erneuter intensiver Ansprache durch die Einsatzkräfte erwachte die betroffene Person und ruderte selbständig zum Ufer. Dort übernahm der Rettungsdienst, sowie Einsatzkräfte der DLRG die Person.

Es stellte sich heraus, dass die Person während der Fahrt auf der Ruhr nur eingeschlafen war und deshalb auf die vorherigen Rufe nicht reagiert hatte. Die Person war wohlauf und benötigte keine weitere medizinische Hilfe. Der Einsatz von Feuerwehr und DLRG konnte daraufhin beendet werden. (SiS)

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