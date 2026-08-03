Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Flächenbrand an der Stadtgrenze

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag, den 03.08.2026 ging um 19:31 Uhr eine Vielzahl von Notrufen in der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein. Gemeldet wurde ein Böschungsbrand an der Bundesautobahn 52 kurz vor dem Autobahnkreuz Breitscheid in Fahrtrichtung Düsseldorf an der Stadtgrenze. Umgehend wurden Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Auf einer Fläche von circa 700 Quadratmetern war ein Böschungsbrand ausgebrochen und drohte sich in Richtung Wohnbebauung auszubreiten.

Die Feuerwehr Mülheim übernahm die Löscharbeiten von der Mülheimer Seite aus im Bereich der Straße Heidendoren, während die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Essen die Brandbekämpfung direkt von der Fahrbahn der BAB 52 durchführte. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein drohender Übergriff der Flammen auf ein angrenzendes Grundstück wurde erfolgreich verhindert.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung sowie zur Aufrechterhaltung des Grundschutzes im Mülheimer Stadtgebiet waren zudem die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Broich und Heißen im Einsatz. Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden beendet. Aufgrund der Löscharbeiten kam es im Bereich der BAB 52 zu Verkehrsbehinderungen.

Auf Grund der aktuellen Hitze- und Trockenheitsperiode möchten wir ausdrücklich auf die drastisch erhöhte Gefahr von Gras- und Waldbränden hinweisen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der städtischen Internetseite der Stadt Mülheim an der Ruhr, sowie direkt beim Deutschen Wetterdienst(DWD). (HJF)

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