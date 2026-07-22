Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Flächenbrand in Menden-Holthausen

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am gestrigen Abend 21.07.2026 erreichte die Leitstelle Mülheim um 20:23 Uhr die Meldung eines Flächenbrandes im Stadtteil Menden-Holthausen. Der Leitstelle wurde von Anrufern ein Brand von einem ca. 50 Quadratmeter großen und 4 Meter hohen Heuhaufen gemeldet. Daraufhin wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr von der Feuer- und Rettungswache Heißen, der Führungsdienst sowie ein Tanklöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Broich zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Durch den gezielten Einsatz der Tanklöschfahrzeuge sowie die tatkräftige Unterstützung der Landwirte konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Landwirte unterstützten die Feuerwehr mit einem Pflug, einem Bagger sowie einem mit Wasser gefüllten Güllefass, wodurch das Brandgut effektiv auseinandergezogen und abgelöscht werden konnte. Aufgrund des großen Volumens des brennenden Heus gestalteten sich die Löscharbeiten zeitaufwendig und dauerten bis in die Nacht an. Der Heuhaufen musste fortlaufend auseinandergezogen und anschließend abgelöscht werden. Insgesamt waren die Einsatzkräfte vier Stunden im Einsatz. Während der Löscharbeiten kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zum Schutz der Bevölkerung wurde für den Bereich rund um die Einsatzstelle eine Warnmeldung über die Warn-App NINA herausgegeben. Die Anwohnenden wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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