Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zusammenführung einer Rehfamilie

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026, kam es um 15:18 für die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Durch aufmerksame Passanten wurde der Leitstelle ein hilfloses Rehkitz gemeldet, welches in der Ruhr schwamm. Aufgrund der Meldung wurde ein Hilfeleistungseinsatz mit dem Einsatzstichwort "Tier Wasser" eröffnet und die Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort am Wasserbahnhof entsandt. Vor Ort konnte schnell das Reh ausfindig gemacht werden, welches sich in der Notlage befand. Vermutlich fiel das Kitz von der höheren Spundwand ins Wasser und konnte aufgrund des Höhenunterschiedes nicht mehr zurück zu seiner Mutter und seinem Geschwisterchen. Sofort wurden zwei Rettungsboote zu Wasser gelassen, so dass das Tier eingekreist und eingefangen werden konnte. Anschließend wurde das Jungtier auf die höher gelegene Insel gesetzt und somit die Rehfamilie wieder zusammengeführt. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte an der Rettung beteiligt. Die Einsatzdauer belief sich auf circa eine Stunde.

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