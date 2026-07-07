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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Person in Ruhr

FW-MH: Person in Ruhr
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstag, den 07.07.26, wurden die Kräfte der Feuerwehr Mülheim um 20:52 Uhr zu einer hilflosen Person gerufen, welche aus ungeklärten Gründen im Bereich der Schlossbrücke schwamm. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schwamm ein Mann im Wasser, welcher auf das Ansprechen der Einsatzkräfte nicht zu reagieren schien und laut Passentenaussagen schwer alkoholisiert war. Als diese Person dann die Schwimmbewegungen einstellte und unterzugehen drohte, begaben sich umgehend mehrere Kräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie ein Passant in die Ruhr und retteten die Person gemeinsam aus dem Wasser. Durch das schnelle Handeln aller Beteiligten konnte die Person bei Bewusstsein an den Rettungsdienst übergeben werden, welcher die Person in ein umliegendes Krankenhaus transportierte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
E-Mail: jan.kiepe@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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