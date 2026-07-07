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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der BAB 40 - mehrere verletzte Personen

FW-MH: Verkehrsunfall auf der BAB 40 - mehrere verletzte Personen
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstag, den 07.07.26, erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim um 19:05 Uhr die Meldung eines Unfalles auf der A40 kurz vor der Abfahrt Heißen in Fahrtrichtung Essen. Daraufhin wurden sofort der Rüstzug sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es im Baustellenbereich zu einem Unfall zwischen vier Fahrzeugen gekommen war, bei dem insgesamt sieben Personen verletzt wurden. Eine davon schwer.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und auslaufender Kraftstoff wurde aufgefangen. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, behandelt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Da für die Erstversorgung der Patienten sowie für die Aufräumarbeiten die BAB 40 in beide Richtungen komplett gesperrt werden musste, kam es über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben dem Rüstzug der Feuerwehr waren insgesamt fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und ein Krankentransportfahrzeug sowie mehrere Kräfte der Polizei am Einsatz beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
E-Mail: jan.kiepe@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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