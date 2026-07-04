Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand ohne Personenschaden

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Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht auf Samstag den 4. Juli 2026 wurde der Leitstelle um Mitternacht ein Zimmerbrand auf der Honigsberger Straße gemeldet. Die Anwohner sind durch einen lauten Knall geweckt worden und unmittelbar danach war bereits Feuerschein aus einer Wohnung zu erkennen.

Umgehend wurde der Löschzug der Feuerwache Heißen, ein Rettungswagen sowie ein weiteres Löschfahrzeug aus Broich und der Führungsdienst alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Bewohner der Brandwohnung bereits eigenständig ins Freie begeben. Weitere Personen waren in der Wohnung nicht vermisst. Es wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Gebäude und der Rückseite eingesetzt. Mittels Hochleistungslüfter wurde der betroffene Bereich entraucht.

Nach etwa anderthalb Stunden waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Die Honigsberger Straße war für die Zeit des Einsatzes gesperrt.

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