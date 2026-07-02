Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der BAB 40 - eine leicht verletzte Person

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026 erreichte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 18.39 Uhr ein Notruf via E-Call (Emergency Call, ist ein automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, dass bei schweren Unfällen automatisch die 112 alarmiert und den Standort per GPS übermittelt). Gemeldet wurde über den E-Call ein Verkehrsunfall auf der Auffahrt Aktienstraße zur BAB 40 in Fahrtrichtung Essen. Daraufhin wurde sofort der Rüstzug sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits beide Insassen der verunfallten PKW ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Durch den Rettungsdienst sowie einem Notarzt wurden die Patienten untersucht und medizinisch erstversorgt. Ein Patient wurde anschließend in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Polizei abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und der Rettungsdienst unterstützt. Da für die Erstversorgung der Patienten die Auffahrt zur BAB 40 komplett gesperrt werden musste, kam es im Bereich Aktienstraße/Auffahrt BAB 40 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach 25 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden. (TT)

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