Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unklare Gewässerverunreinigung auf der Ruhr entpuppt sich als natürlicher Biofilm

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, den 02.07.2026, wurde der Leitstelle gegen 07:00 Uhr eine unklare Verunreinigung auf der Ruhr im Bereich der Raffelbergbrücke gemeldet. Mitarbeiter des dortigen Kraftwerks hatten einen schillernden Film auf der Wasseroberfläche bemerkt und den Austritt von Öl oder Kraftstoffen befürchtet.

Aufgrund der Meldung wurden umgehend ein Löschzug sowie ein Löschboot zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich zunächst die Sichtung einer unbekannten Substanz auf dem Wasser, welche sich über eine Länge von etwa 70 Metern erstreckte. Um die Substanz zu überprüfen, wurden in Absprache mit dem Umweltamt der Stadt Mülheim an der Ruhr sowie dem ebenfalls hinzugerufenen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt umgehend Testungen durchgeführt. Diese verliefen allesamt negativ und ließen keinen Rückschluss auf Kraftstoffe zu.

Nach eingehender Untersuchung durch die Feuerwehr und die Fachbehörden konnte letztendlich Entwarnung gegeben werden. Bei dem auf der Wasseroberfläche treibenden Film handelte es sich nicht um umweltschädliches Mineralöl, sondern um einen natürlichen Biofilm. Dieser entsteht durch biologische Abbauprozesse im Gewässer und kann optisch leicht mit einem Ölfilm verwechselt werden. Da somit keine Gefahr für die Umwelt bestand, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

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