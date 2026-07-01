Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr baut Trinkwasser-Notversorgung für Betrieb auf

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:20 Uhr wurde ein Führungsdienst der Feuerwehr zu einem Gewerbeobjekt in der Straße Schieferbank alarmiert. Aufgrund einer bei Tiefbauarbeiten beschädigten Hauptwasserleitung war die Wasserversorgung des Betriebsgeländes vollständig unterbrochen.

Durch den plötzlichen Wasserausfall drohten die im Werk zu verarbeitenden Produkte auszuhärten, was erhebliche Schäden an kompletten Anlagenteilen zur Folge gehabt hätte. Zudem waren die Beschäftigten aufgrund betriebsbedingter Kontaminationen nach dem anstehenden Schichtwechsel zwingend auf funktionierende Duschmöglichkeiten angewiesen.

In enger Abstimmung zwischen der Betriebsleitung, dem Entstördienst des Wasserversorgers und der Feuerwehr wurden umgehend Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wasserversorgung eingeleitet. Während der Entstördienst mit den Reparaturarbeiten an der Leitung beschäftigt war, setzten die Einheiten der Feuerwehr Teilkomponenten einer Trinkwassernotversorgung ein. Unter strengen hygienischen Auflagen wurden rund 200 Meter Trinkwasserschläuche verlegt und über eine kurzfristig installierte Noteinspeisung direkt in das Trinkwassernetz des Betriebes eingespeist.

Während des Aufbaus der Trinkwassernotversorgung gelang es den Betriebsangehörigen gefährdete Anlagenteile mit Brauchwasser zu spülen und von Produktresten zu befreien.

Die betriebsbedingt erforderlichen Duschmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieben für den Zeitraum der Reparaturarbeiten sichergestellt. Der zeitintensive Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund fünf Stunden beendet werden.

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