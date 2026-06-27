Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Mülheimer Rettungsdienst durch Hitzeperiode stark gefordert

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Die anhaltende Hitzeperiode hat am heutigen Tag zu einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen im Rettungsdienst der Stadt Mülheim an der Ruhr geführt. Seit Schichtbeginn um 08:00 Uhr wurde der Mülheimer Rettungsdienst bereits in den ersten zwölf Stunden zu 60 Einsätzen alarmiert. Insgesamt ist eine Steigerung des Einsatzaufkommens von rund 40 Prozent im Vergleich zu üblichen Tagen festzustellen.

Aufgrund der hohen Einsatzfrequenz wurden zwei weitere Rettungswagen der Feuerwehr sowie ein Krankentransportwagen der Johanniter-Unfall-Hilfe in Dienst genommen. Um die weiteren Rettungsmittel besetzen und den Grundschutz weiterhin sicherstellen zu können, unterstützen die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen die Berufsfeuerwehr bei laufenden Einsätzen.

Auch in den vergangenen Tagen war bereits ein erhöhtes Einsatzaufkommen festzustellen. So wurde der Mülheimer Rettungsdienst am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu insgesamt 50 Einsätzen alarmiert.

Die Feuerwehr führt diese Entwicklung auf die aktuelle Wettersituation und die länger andauernde extreme Hitze zurück. Besonders ältere Menschen, chronisch Erkrankte, Kinder sowie alleinlebende Personen können durch hohe Temperaturen gesundheitlich belastet werden.

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger, die Wettersituation ernst zu nehmen und sich umsichtig zu verhalten. Körperliche Anstrengungen im Freien sollten nach Möglichkeit vermieden oder in die kühleren Tageszeiten verlegt werden. Zudem sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn werden gebeten, besonders gefährdete Personen im Blick zu behalten und bei Bedarf Unterstützung anzubieten.

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