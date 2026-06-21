Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr trägt beschädigten Baum ab

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntagmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr gegen 12:10 Uhr ein stark beschädigter Baum auf der Mendener Straße, nahe dem Parkplatz am Weißen Turm, gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein großer Zwiesel sowie Teile der Baumkrone bereits abgebrochen und auf ein Privatgrundstück gestürzt waren. Da weitere Baumteile auf den angrenzenden Wanderweg sowie auf die Fahrbahn der Mendener Straße zu fallen drohten, musste der instabile Baum zur Gefahrenabwehr von der Feuerwehr aufwendig abgetragen werden. Für die technischen Arbeiten setzten die Einsatzkräfte Motorkettensägen ein. Im Einsatz waren die Besatzungen eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, eines Kleineinsatzfahrzeuges sowie einer Drehleiter.

Für die Dauer der Sägearbeiten aus dem Korb der Drehleiter musste die Mendener Straße im betroffenen Bereich für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Straße konnte wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

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