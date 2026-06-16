Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brandausbreitung auf Wohngebäude und Garagen - Feuerwehr Mülheim an der Ruhr im Einsatz

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagmorgen des 16. Juni 2026 wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 05.06 Uhr zu einem Brandeinsatz auf der Prinzeß-Luise-Straße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Die anschließende Erkundung ergab, dass im Hinterhof der gemeldeten Adresse ein Pkw unter einem Carport brannte und das Feuer bereits auf das angrenzende dreigeschossige Wohngebäude sowie auf anliegende Garagen übergegriffen hatte. Durch den Brand waren eine rückwärtige Tür und die Fenster des Drei-Parteien-Hauses zerstört, wodurch Rauch in den Treppenraum eingedrungen war.

In der Entstehungsphase des Brandes brachte sich eine vierköpfige Familie aus dem Gebäude in Sicherheit, nachdem sie zuvor die weiteren Anwohner im Haus gewarnt hatte. Ein Bewohner der darüberliegenden Wohnung verließ das Gebäude ebenfalls über den Treppenraum und diese Personen berichteten der Feuerwehr, dass unklar sei, ob die in der Dachgeschosswohnung lebende Person zu Hause sei. Während des gesamten Einsatzes wurden alle Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst versorgt und betreut.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung im Hinterhof ein, während parallel dazu ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle in den verrauchten Treppenraum vorging, um den Verbleib von Personen auszuschließen. Da der Aufenthalt der Person aus dem Dachgeschoss weiterhin unklar war, öffnete die Feuerwehr zudem die verschlossene Wohnungstür, stellte jedoch fest, dass die Bewohner nicht zu Hause waren und sich somit keine Personen mehr im Gebäude befanden.

Aufgrund der Brandausbreitung auf mehrere Garagen wurde ein zweiter Angriffsweg von der Rückseite des Garagenhofes aufgebaut. Um das Feuer weiter einzudämmen, mussten die Einsatzkräfte mehrere Garagentore öffnen, um das Feuer gezielt abzulöschen.

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde das Wohngebäude mittels Hochleistungslüftern belüftet und anschließend negativ auf Kohlenstoffmonoxid (CO) kontrolliert. Gleiches geschah bei den angrenzenden Gebäuden, in die ebenfalls Rauch eingetreten war, sodass nach Abschluss der Belüftung und der Kontrollen alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte mit zwei Löschzügen, zwei Führungsfahrzeugen, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Für den Zeitraum des etwa zweistündigen Einsatzes stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Für die Dauer der Hauptmaßnahmen war die Prinzeß-Luise-Straße für ca. eine Stunde für den Bus- und Bahnbetrieb voll gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 08:20 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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