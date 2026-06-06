Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Arbeitsreicher Samstagnachmittag bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Ein arbeitsreicher Nachmittag liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Innerhalb weniger Stunden kam es zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet. Zunächst rückte die Feuerwehr zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen aus. Bereits vorher wurde eine Rauchentwicklung gemeldet, die durch die Einsatzkräfte kontrolliert wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine verletzte Person musste mithilfe technischer Rettungsmaßnahmen aus einem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zusätzlich wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrstoffaustritt an einem LKW alarmiert. Zunächst war unklar, welcher Stoff aus der Ladung austrat. Nach entsprechenden Messungen stellte sich der austretende Stoff jedoch als harmlos heraus. Die Einsatzkräfte konnten ein Leck an einem Schlauch eines Tanks auf der Ladefläche schließen und somit den Austritt stoppen. Zudem erfolgte die Alarmierung zu einem gemeldeten Zimmerbrand. Vor Ort konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Broich sowie die Freiwillige Feuerwehr Heißen unterstützten die Berufsfeuerwehr während der laufenden Einsätze und wurden unter anderem ebenfalls zum gemeldeten Zimmerbrand alarmiert. Dank der guten Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte konnten sämtliche Einsatzstellen zügig abgearbeitet werden. (ALo)

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