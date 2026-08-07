Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Containerbrand auf Betriebsgelände

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Mönchengladbach-Geistenbeck, 06.08.2026, 19:08 Uhr, Wickrather Straße (ots)

Die Feuerwehr wurde gestern Abend zu einem gemeldeten Containerbrand auf dem Gelände einer Schreinerei alarmiert. Nach ersten Meldungen drohte das Feuer auf das angrenzende Gebäude überzugreifen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die befürchtete Brandausbreitung glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte fanden einen brennenden Restmüllcontainer vor, an dem Nachbarn bereits erste Löschversuche unternommen hatten. Die Feuerwehr übernahm umgehend die Brandbekämpfung und löschte das Feuer zügig ab. Anschließend brachten die Einsatzkräfte Löschschaum auf, um ein Wiederaufflammen auszuschließen.

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei den betroffenen Straßenbereich. Nach Abschluss der Maßnahmen kontrollierte die Feuerwehr die Einsatzstelle sorgfältig auf verbliebene Glutnester und übergab sie anschließend an den Eigentümer.

Der Einsatz verlief ohne Verletzte.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) mit Brandamtmann Alexander Keuter

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