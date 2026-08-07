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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

FW-MG: Drei Verletzte nach Auffahrunfall
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Mönchengladbach Mülfort, 06.08.2026, 16:51 Uhr, Friedensstraße (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen war. Insgesamt waren vier Personen betroffen. Zwei Personen hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Zwei weitere Personen befanden sich noch in ihren Fahrzeugen. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der patientenschonenden Rettung beider Personen. Der Rettungsdienst sichtete alle vier Betroffenen unmittelbar nach der Rettung und übernahm deren medizinische Erstversorgung. Anschließend wurden drei verletzte Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Person blieb unverletzt und konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Während der Rettungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), 3 Rettungswagen, eine Notärztin sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) mit Brandamtmann Alexander Keuter

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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