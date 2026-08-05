Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand auf Betriebsgelände - Greifbagger und Unrat in Flammen

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Mönchengladbach-Eicken, 05.08.2026, 03:28 Uhr, Siemensstraße (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Gewerbebetrieb an der Siemensstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung, die aus dem Bereich des Industriegeländes sichtbar war. Nach einer umfangreichen Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass im rückwärtigen Bereich des Betriebsgeländes aus bislang ungeklärter Ursache ein Greifbagger sowie ein Haufen Unrat in Brand geraten waren.

Unverzüglich leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz nahm den Erstangriff mit zwei C-Rohren vor, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Parallel wurde ein Löschangriff über das Wenderohr einer Drehleiter vorbereitet und anschließend durchgeführt. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Abschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Einsatzstelle kontrolliert, bevor die Maßnahmen beendet werden konnten.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz, das Hygienemodul und ein Logistikfahrzeug des Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Mitarbeiter des Fachbereiches Umwelt, ein Mitarbeiter der NEW´ Energie, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

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