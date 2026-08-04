Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schweres Unwetter zieht über den Süden von Mönchengladbach - Regionalzug nach Baum auf Oberleitung evakuiert

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Mönchengladbach (ots)

Ein schweres Unwetter mit Starkregen und teils stürmischen Böen hat am Montagabend zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Im südlichen Stadtgebiet mussten die Einsatzkräfte unter anderem umgestürzte Bäume beseitigen und Gefahrenstellen sichern.

Ein besonderer Einsatz ereignete sich auf einer Bahnstrecke im Ortsteil Herrath. Infolge des Unwetters war ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Ein Regionalzug konnte seine Fahrt daraufhin nicht fortsetzen und kam auf freier Strecke zum Stehen. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und der Bundespolizei evakuierte die Feuerwehr die Fahrgäste aus dem Zug. Anschließend wurden die Reisenden mit bereitgestellten Bussen der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH zu ihren jeweiligen Anschlusszielen gebracht.

Während des Einsatzes wurden die Einsatzkräfte durch Helferinnen und Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit Getränken und Verpflegung versorgt.

Im Einsatz waren die Lösch- und Hilfeleistungszüge der Berufsfeuerwehr aus Bettrath, Holt und Rheydt, Fahrzeuge des Technik- und Logistikzentrums sowie die Einheiten Beckrath, Giesenkirchen, Hardt, Herrath, Neuwerk, Odenkirchen, Rheindahlen, Rheydt, Stadtmitte, Wanlo, Wickrath, Wickrathberg und Wickrathhahn. Darüber hinaus unterstützten Kräfte der Hilfsorganisationen ASB, DRK und Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) mit drei Rettungswagen und einer Versorgungseinheit, zwei Busse der NEW sowie ein Notfallseelsorger den Einsatz.

Insgesamt waren rund 170 Einsatzkräfte der verschiedenen Organisationen im Einsatz und arbeiteten Hand in Hand an der Bewältigung der umfangreichen Einsatzlage.

Die Feuerwehr weist darauf hin, bei Unwettern Bereiche mit Bäumen möglichst zu meiden und Straßen oder Wege mit umgestürzten Bäumen oder herabgefallenen Ästen nicht eigenständig zu räumen. Gefahrenstellen sollten über den Notruf 112 gemeldet werden.

Berichterstatter: Branddirektor Dietmar Grabinger

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