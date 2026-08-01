Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr-Übung: Vegetationsbrandbekämpfung

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Mönchengladbach-Rasseln, 01.08.2026, 09:00 bis 16:00 Uhr, Rasseln (ots)

Längere Trockenperioden und anhaltend hohe Temperaturen führen auch am Niederrhein zu einer erhöhten Gefahr für Vegetationsbrände. Die zunehmende Trockenheit der Vegetation begünstigt die schnelle Ausbreitung von Bränden, was besondere Anforderungen an die Einsatztaktik der Feuerwehren stellt.

Zur weiteren Stärkung der Handlungssicherheit der Feuerwehren fand am heutigen Tag eine Übung zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung mit dem Schwerpunkt Flächenbrandbekämpfung im landwirtschaftlichen Umfeld von Rasseln statt.

An der Übung nahmen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mönchengladbach, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schwalmtal und das Lohnunternehmen Nowak teil.

Um die Übung so realitätsnah wie möglich zu gestalten, kam es bei der Übung zum Einsatz von echtem Feuer. Im Rahmen der Übung wurden vegetationsbrandspezifische Brandbekämpfungsmethoden sowie die Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben trainiert. Diese können, insbesondere bei Bränden im landwirtschaftlichen Bereich aber auch bei Wald- und Flächenbränden, z.B. beim Anlegen von Brandschneisen oder dem Wassertransport unterstützen.

Die Übung verlief erfolgreich, die gewonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, die Einsatzvorbereitung im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung weiter zu optimieren.

Ein besonderer Dank gilt dem Lohnunternehmen Nowak für die engagierte Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die maßgeblich zum Gelingen der Übung beigetragen hat.

Übungsleiter: HBM Simon Scheepers

Berichterstatter: BR Heinrich Roemgens

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