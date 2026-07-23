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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Abfallcontainer auf dem Gelände eines Logistikbetriebes

FW-MG: Brennender Abfallcontainer auf dem Gelände eines Logistikbetriebes
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Mönchengladbach-Sasserath, 23.07.2026, 16:40 Uhr, Regioparkring (ots)

Die Feuerwehr wurde um 16:40 Uhr zu einem brennenden Abfallcontainer auf dem Gelände eines Logistikbetriebes alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Inhalt eines freistehenden Containers. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurde der Container kontrolliert und verbliebenes Brandgut abgelöscht. Aufgrund des freien Standortes bestand keine Gefahr einer Brandausbreitung auf Gebäude oder andere Container. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Betriebes übergeben.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) mit Brandoberinspektor Robin Gurek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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