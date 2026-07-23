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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand im Dachgeschoss

FW-MG: Kleinbrand im Dachgeschoss
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Mönchengladbach Hardterbroich-Pesch, 23.07.2026, 07:58 Uhr, Jenaer Straße (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr gegen 08:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen zunächst keine Rauch- oder Brandentwicklung erkennbar. Im Rahmen der Erkundung wurde auf der Gebäuderückseite eine leichte Rauchentwicklung festgestellt, die aus einem geöffneten Dachfenster drang. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel wurde das Gebäude durch einen weiteren Trupp geräumt und die Belüftung vorbereitet. Im Dachgeschoss stellten die Einsatzkräfte einen Kleinbrand auf dem Fußboden unterhalb des Dachfensters fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die betroffene Nutzungseinheit mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes musste die Jenaer Straße vorübergehend gesperrt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk),ein Rettungswagen, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) mit Brandoberinspektor Robin Gurek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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