Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Carport mit zwei Fahrzeugen in Vollbrand

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Mönchengladbach-Hehn, 20.07.2026, 19:05 Uhr, Hehn (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Ortsteil Hehn alarmiert. Nach ersten Meldungen sollten zwei Pkw unter einem Carport brennen.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung für die anrückenden Einsatzkräfte sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Carport sowie die beiden darunter abgestellten Fahrzeuge bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine umfassende Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps gingen mit C Rohren gegen die Flammen vor. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Bebauung sowie umliegende Hecken verhindert werden.

Das Carport und die beiden Fahrzeuge wurden durch den Brand vollständig zerstört. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer-und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, das Hygienemodul aus dem Technik und Logistik Zentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Flügel

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