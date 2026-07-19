FW-MG: Brennender PKW setzt Böschung in Brand
Mönchengladbach-Wickrath, 19.07.2026, 17:08 Uhr, AS Wickrath der BAB 61/Reststrauch (ots)
Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zur Anschlussstelle der BAB 61 in Wickrath, Fahrtrichtung Venlo, gerufen. Dort brannte aus bisher unbekannter Ursache ein PKW, was auch zum Entflammen der Böschung führte. Die Insassen konnten sich unverletzt und eigenständig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr startete einen Löschangriff mit einem Trupp mit C-Rohr. So konnte der Brand des Fahrzeugs und der Böschung schnell abgelöscht werden. Die Anschlussstelle der BAB 61 war während der Maßnahmen der Feuerwehr gesperrt. Verletzt wurde niemand.
Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.
Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik
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