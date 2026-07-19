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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vegetationsbrand auf der Brachfläche Seestadt

FW-MG: Vegetationsbrand auf der Brachfläche Seestadt
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Mönchengladbach-Innenstadt, 19.07.2026, 15:30 Uhr, Am Südufer (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Vegetationsbrand auf die Brachfläche an der Seestadt, Gelände ehemaliger Güterbahnhof, alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine große Fläche sowie gelagerter Abfall und Abraum in Brand. Das Feuer hatte sich auf mehrere hundert Quadratmeter ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr insgesamt zwei D-Rohre, ein C-Strahlrohr sowie mehrere Löschrucksäcke und Feuerpatschen ein. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, erfolgte der Löschangriff gleichzeitig von zwei Seiten. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausbreitung des Brandes erfolgreich gestoppt und das Feuer schließlich vollständig gelöscht werden. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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