Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall verursacht Böschungsbrand

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Mönchengladbach-Wickrathberg, 19.07.2026, 15:26 Uhr, Hochneukircher Weg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war von der Straße abgekommen und im Graben gelandet, nachdem er einen Baum touchiert hatte. Durch den Aufprall wurde der Motorblock und weitere Teile des Motorraums auf und an der Straße verteilt. Die Fahrerin konnte sich mithilfe der Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreien und wurde - nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungswagen und den Notarzt - mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Hitze des Motorblocks entfachte ein Feuer an der Böschung, welches durch die Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Die weiteren Maßnahmen beschränkten sich auf das Sicherstellen des Brandschutzes, das Abklemmen der Batterie und das Abstreuen von ausgelaufenen Betriebsmitteln des Fahrzeugs. Der Hochneukircher Weg war für die Dauer der Maßnahmen komplett gesperrt.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Reetungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Sosnowski

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