Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall - eine verletzte Person

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Mönchengladbach, 18.07.2026, 05:54 Uhr, BAB 61 - FR Roermond (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Roermond, kurz vor der Anschlussstelle Wickrath, ein Verkehrsunfall. An dem Unfall waren ein LKW und ein PKW beteiligt. Der Fahrer des PKW erlitt dabei mittelschwere Verletzungen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW auf der Überholspur, mit der Front zum Seitenstreifen. Er war an der Front stark beschädigt. Betriebsmittel waren ausgelaufen und hatten sich großflächig auf der Autobahn verteilt. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und stand an der Mittelleitplanke. Er wurde durch einen Ersthelfer betreut. Der LKW stand in einer Entfernung von 100 m auf dem Seitenstreifen. Er hatte einen leichten Schaden am Heck. Der Fahrer hatte unverletzt sein Fahrzeug eigenständig verlassen.

Durch den Notarzt erfolgten eine Sichtung und medizinische Versorgung des verletzten PKW-Fahrers im Rettungswagen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er dann mit dem Rettungswagen unter Notarztbegleitung zur weiteren Versorgung in ein städtisches Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehrkräfte sicherten mit der Polizei die Unfallstelle weiträumig, streuten die ausgelaufenen Betriebsmittel mit speziellem Bindemittel ab und kontrollierten den PKW.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

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