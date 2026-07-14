Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: nächtlicher Brand einer Gartenhütte

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Mönchengladbach-Mülfort, 14.07.2026, 02:25 Uhr, Färberstraße (ots)

In der Nacht riefen Anwohner über den Notruf 112 die Feuerwehr an und meldeten Feuerschein in Höhe eines Supermarktes im Bereich der Ottostraße. Die tatsächliche Einsatzstelle befand sich im rückwärtig gelegenen Garten eines Mehrfamilienhauses der Färberstraße. Der Brandherd war nur sehr schwer zu erreichen, da die Gärten lediglich über einen schmalen Fußweg zugängig waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dort eine Gartenhütte im Vollbrand und das Feuer drohte auf benachbarte Gartenhütten überzugreifen. Die Flammen schlugen aufgrund der Trockenheit auf einen Kiefer über und erzeugten einen erheblichen Funkenflug, welcher eine Hecke in der Umgebung bereits entzündet hatte. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit zwei C- Rohren zur Brandbekämpfung vor. Ein dritter Trupp hat die Überreste der Hütte mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester abgesucht und diese dann weitergehend abgelöscht. Die Polizei hat die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

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