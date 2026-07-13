Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Gartenhütten durch Brand zerstört - Feuerwehr verhindert weitere Brandausbreitung

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Mönchengladbach-Mülfort, 13.07.2026, 01:50 Uhr, Brückenstraße (ots)

In der Nacht zu Montag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 1:50 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein deutlicher Feuerschein sichtbar. Die Erkundung ergab, dass eine Gartenhütte in voller Ausdehnung brannte und das Feuer bereits auf die unmittelbar angrenzende Gartenhütte des Nachbargrundstücks übergegriffen hatte.

Um eine weitere Ausbreitung auf benachbarte Gartenparzellen zu verhindern, wurde umgehend eine umfassende Brandbekämpfung eingeleitet. Zeitweise kamen drei C-Rohre zum Einsatz. Nachdem die Wasserversorgung sichergestellt war, konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und anschließend mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Robin Gurek

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