Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Balkonfeuer - Feuer greift auf Wohnung über

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Mönchengladbach - Gladbach, 12.07.2026, 1:51 Uhr, Lüpertzender Straße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwickelte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Balkonbrand zu einem Wohnungsbrand und griff auf insgesamt zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Lüpertzender Straße über.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend die Räumung des betroffenen Gebäudes ein. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung in einer Wohnung im zweiten Obergeschosses durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr aufgenommen. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte zeitgleich die Brandwohnung, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand. Aufgrund der Brandausbreitung veranlasste der Einsatzleiter frühzeitig eine Erhöhung des Einsatzstichwortes, um zusätzliche Einsatzkräfte an die Einsatzstelle nachzuführen. Nach deren Eintreffen ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz mit einem zweiten C-Rohr zur Brandbekämpfung in die ebenfalls betroffene Wohnung im Erdgeschoss vor.

Alle weiteren Bewohner konnten das Gebäude über den rauchfreien Treppenraum selbstständig verlassen. Um diesen dauerhaft rauchfrei zu halten, kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Dach des Gebäudes mithilfe einer Drehleiter und einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte an mehreren Stellen Dachziegel, um die Dachhaut gezielt überprüfen zu können.

Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten sämtliche Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich der Bewohner der unmittelbar vom Brand betroffenen Wohnung konnte diese aufgrund der entstandenen Schäden vorerst nicht wieder beziehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

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