Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Brombeergebüsch

Mönchengladbach Schrievers, 11.07.2026, 13:45 Uhr, Mathildenstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug zu einem Kleinbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein sehr großes Brombeergebüsch auf etwa 100m² brannte. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf die umliegende Vegetation und umliegende Häuser verhindert werden. Nach den Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle auf verbliebene Glutnester. Personen wurden keine verletzt.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei anhaltend heißem und trockenem Wetter eine erhöhte Brandgefahr besteht. Bitte vermeiden Sie offene Flammen und halten Sie mögliche Zündquellen wie weggeworfene Zigaretten, Grillglut oder Funken von trockener Vegetation fern. Bereits kleine Unachtsamkeiten können Brände mit erheblichen Folgen auslösen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug und der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheiten Hardt und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Sosnowski

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