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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Brennofen für Keramikteile

FW-MG: Brand in einem Brennofen für Keramikteile
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Mönchengladbach, Giesenkirchen-Nord, Erftstraße, 07.07.2026, 16:59 Uhr (ots)

Heute am späten Nachmittag erhielt die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung, dass ein Brennofen in einem Gewerbebetrieb brennt. Durch die Leitstelle wurden die zuständigen Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort schlugen Flammen aus einem Brennofen für Keramikteile. Durch die Feuerwehr wurde die Gaszufuhr geschlossen. Von einem Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr gesichert wurde der Ofen geöffnet. Im Ofen brannte eine Abdeckung von Keramikteilen. Die Brennvorrichtung wurde aus dem Ofen gezogen und die Abdeckung wurde abgelöscht. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der Ofen und die Abgasleitung noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Einsatzstelle konnte anschließend dem Betriebsinhaber ohne weiteren Schaden übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I(Neuwerk), ein Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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