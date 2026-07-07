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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall in Heyden - eine verletzte Person

FW-MG: Verkehrsunfall in Heyden - eine verletzte Person
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Mönchengladbach-Heyden, 07.07.2026, 17:51 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Straße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort zwei Pkw in einen Auffahrunfall verwickelt. Durch die Kollision wurde eines der Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Fahrzeuginsassen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Eine am Unfall beteiligte Person wurde durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Abstreuen auslaufender Betriebsmittel sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterie eines der beteiligten Fahrzeuge. Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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