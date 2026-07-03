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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Heckenbrand greift auf Gartenhütte über - Eine Person verletzt

FW-MG: Heckenbrand greift auf Gartenhütte über - Eine Person verletzt
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Mönchengladbach, Wickrath-Mitte, 03.07.2026, 17:32 Uhr, Kurt-Jacobi-Straße (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand auf der Kurt-Jacobi-Straße alarmiert. Vorort stellte sich heraus, dass bei der thermischen Unkrautvernichtung eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste eine unmittelbar an das Wohnhaus angrenzende Gartenhütte. Die Flammen schlugen an der Hausfassade entlang bis hoch zum Dach.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchten Anwohner, den Brand mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen. Das Feuer konnte jedoch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr leitete unmittelbar nach dem Eintreffen die Brandbekämpfung mit einem Schnellangriff ein und löschte die brennende Hecke sowie die Gartenhütte ab. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um zu kontrollieren ob der Brand auch auf die Dachkonstruktion übergegriffen hatte. Eine Ausbreitung auf das Dach konnte ausgeschlossen werden.

Bei den Löschmaßnahmen vor dem Eintreffen der Feuerwehr verletzte sich ein Anwohner. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Weil Rauchgase in das Wohnhaus eingedrungen waren, wurde das Gebäude zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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