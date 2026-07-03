Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gefahrstoffaustritt in Chemikalienhandel - Eine Person verletzt

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Mönchengladbach, Odenkirchen-West, 03.07.2026, 11:38 Uhr, Wetschewell (ots)

Gegen Mittag alarmierten Mitarbeiter eines Chemikalienhandels die Feuerwehr, weil es zu einem Gefahrstoffaustritt gekommen war.

Vorort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Gefahrstoff (Wasserstoffperoxid) während eines Abpumpvorgangs freigesetzt worden war. Hierbei hatte sich eine Person verletzt. Mitarbeitende des Rettungsdienstes übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten und transportierten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein. Einsatzkräfte unter Chemikalienschutzanzügen (CSA) erkundeten den betroffenen Bereich und verschafften sich einen Lageüberblick. Der Betreiber des Chemieunternehmens hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Maßnahmen zur Eindämmung des ausgetretenen Gefahrstoffs eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten diese Maßnahmen fort, verhinderten eine weitere Ausbreitung des Stoffes und sicherten den betroffenen Bereich.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungs- und ein Tanklöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Abrollbehälter Gefahrgut und Atemschutz sowie ein weiteres Logistikfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf aus den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

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