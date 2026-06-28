Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Hohes Einsatzaufkommen im gesamten Stadtgebiet

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Mönchengladbach (ots)

Die anhaltende Hitze hat die Feuerwehr Mönchengladbach auch am heutigen Tag vor besondere Herausforderungen gestellt. Seit den frühen Morgenstunden kam es im gesamten Stadtgebiet wieder zu einem hohen Einsatzaufkommen. Seit Dienstbeginn um 07:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte bis 19:00 Uhr zu 96 Rettungsdiensteinsätzen und 24 Krankentransporten aus. Hinzu kamen 15 Brandeinsätze und Technische Hilfeleistungen. Der Einsatzschwerpunkt lag hierbei am Vormittag bis in die Mittagszeit. Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr unterstützten die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Hilfsorganisationen die Einsatzmaßnahmen. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen für ihren engagierten Einsatz am heutigen Tag.

Direktionsdienst: Oberbrandrat Markus Hallen

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