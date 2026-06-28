Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

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Mönchengladbach BAB 52, 28.06.2026, 14:01 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond alarmiert. Nach ersten Meldungen sollten mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Streckenabschnitt.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Tanklöschfahrzeug und der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistik Zentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : Brandamtmann A. Flügel

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