Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Defekte Klimaanlage verursachte Feuerwehreinsatz

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Mönchengladbach, Mönchengladbach, Friedrichstraße 27.06.2026, 19:20 Uhr (ots)

In den frühen Abendstunden wurde die Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes über eine Rauchentwicklung in einem Friseursalon informiert. Aufgrund der Meldung wurde ein Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang weißer Rauch aus dem Ladenlokal. Der Inhaber hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr umsichtig gehandelt und sämtliche elektrischen Anlagen abgeschaltet. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Dabei konnte zunächst kein Brand festgestellt werden. Stattdessen fanden die Einsatzkräfte einen weißen, öligen Niederschlag auf dem Boden vor.

Nach weiteren Erkundungsmaßnahmen und dem kontrollierten Wiedereinschalten der elektrischen Anlagen stellte sich heraus, dass das Kältemittel einer defekten Klimaanlage austrat. Das austretende Kältemittel verdampfte und verursachte die sichtbare weiße Rauchentwicklung sowie den öligen Niederschlag. Die Feuerwehr schaltete die Klimaanlage außer Betrieb und übergab die Einsatzstelle anschließend an den Inhaber. Dieser wurde angewiesen, die Klimaanlage vor einer erneuten Inbetriebnahme durch eine Fachfirma überprüfen und instand setzen zu lassen.

Im Einsatz waren die Drehleiter der Feuer und Rettungswache I, ein Löschfahrzeug der Feuer und Rettungswache II, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

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