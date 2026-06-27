Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Außergewöhnlich hohes Einsatzaufkommen fordert Feuerwehr und Rettungsdienst

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Mönchengladbach (ots)

Die anhaltende Hitze hat die Feuerwehr Mönchengladbach am heutigen Tag vor besondere Herausforderungen gestellt. Seit den frühen Morgenstunden kam es im gesamten Stadtgebiet zu einem außergewöhnlich hohen Einsatzaufkommen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden seit 07:00 Uhr insgesamt 185 Einsätze bewältigt. Der Schwerpunkt lag dabei eindeutig im Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte rückten zu 124 Rettungsdiensteinsätzen und 39 Krankentransporten aus. Hinzu kamen 10 Brandeinsätze sowie 12 Technische Hilfeleistungen.

Parallel dazu verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ein außergewöhnlich hohes Notrufaufkommen. Insgesamt gingen 1.024 Anrufe ein. Um die Vielzahl der Notrufe schnell bearbeiten zu können, wurde die Leitstelle durch kurzfristig aus der Freizeit alarmierte Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr personell verstärkt.

Die Bewältigung dieses außergewöhnlichen Einsatzgeschehens war nur durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen möglich. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr unterstützten die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Hilfsorganisationen die Einsatzmaßnahmen.

Trotz der außergewöhnlichen Belastung konnte die Einsatzbereitschaft im gesamten Stadtgebiet jederzeit sichergestellt und allen Bürgerinnen und Bürgern schnell Hilfe geleistet werden.

Die Feuerwehr Mönchengladbach bedankt sich ausdrücklich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Leitstelle sowie den Hilfsorganisationen für ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz.

Im Einsatz waren alle Feuer- und Rettungswachen einschließlich des Führungsdienstes der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Notärztinnen und Notärzte der Stadt Mönchengladbach, die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Hilfsorganisationen.

Direktionsdienst: Oberbrandrat Andreas Schillers

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