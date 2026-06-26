Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Hohes Einsatzaufkommen im gesamten Stadtgebiet - Freiwillige Feuerwehr und Hilfsorganisationen leisten unverzichtbare Unterstützung

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Mönchengladbach (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach blickt auf einen einsatzintensiven Tag zurück. Insbesondere die anhaltenden hohen Temperaturen führten zu einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen. Ab 07:00 Uhr wurden innerhalb von 10 Stunden bereits 163 Einsätze bewältigt. Neben mehreren technischen Hilfeleistungen wurden die Einsatzkräfte zu einer Vielzahl automatischer Brandmeldeanlagen und einem größeren Brand, an dem alle drei Feuer- und Rettungswachen beteiligt waren, gerufen. Diese große Anzahl an Einsätzen, insbesondere bei den hohen vorherrschenden Temperaturen, konnten dank der Unterstützung durch die Einheiten der freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen sowie Kollegen der Berufsfeuerwehr, die zusätzlich aus der Freizeit in den Dienst gerufen worden sind, bewältigt werden.

Die Feuerwehr Mönchengladbach bedankt sich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften, sowie den Kollegen aus der Leitstelle und den Hilfsorganisationen für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz an diesem heutigen Tag.

Im Einsatz waren alle Feuer- und Rettungswachen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Notärzte und Notärztinnen der Stadt Mönchengladbach, die Einheiten der freiwilligen Feuerwehr sowie die Hilfsorganisationen.

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