Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Krefeld-Forstwald

Krefeld (ots)

Brand in Krefeld-Forstwald

Am Montagmorgen, dem 20.07.2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 08:26 Uhr zu einem Brand im Stadtteil Forstwald alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten der Leitstelle eine brennende Pergola, von der das Feuer auf das Dach eines Wohngebäudes überzugreifen drohte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung.

Umgehend wurde ein Innenangriff eingeleitet und eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Brandbekämpfung von außen zu unterstützen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz befanden sich die Kräfte der Berufsfeuerwehr der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 sowie der Rettungsdienst. Zur Unterstützung wurden im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe zusätzlich zwei Löschfahrzeuge aus St. Tönis eingesetzt. Während des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache 1 durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

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