Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Gewerbebetrieb

Krefeld (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb an der Hubertusstraße alarmiert. Mitarbeitende hatten eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lagerbereich des Betriebs bereits in Vollbrand. Alle Personen konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die starke Rauchentwicklung zog über die Hubertusstraße und den Nordwall. Aufgrund dessen wurde die Bevölkerung im Bereich der Innenstadt über die Warn-App NINA, Rundfunkdurchsagen und Sirenen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie sich in den von Rauch betroffenen Bereichen in Innenräume zu begeben. Die Einsatzkräfte setzten gleichzeitig zwei Löschrohre und mehrere Hochleistungslüfter zur Brandbekämpfung ein. Dadurch konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert und das Feuer auf den Lagerbereich begrenzt werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich personalintensiv, da umfangreiches Brandgut auf Glutnester kontrolliert und abgelöscht werden musste. Im Einsatz waren beide Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Oppum mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Messungen der Feuerwehr auf Luftschadstoffe im Umfeld der Einsatzstelle ergaben keine Auffälligkeiten. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet besetzten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Hüls, Gellep-Stratum, Fischeln und Uerdingen die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr. Der Einsatz konnte gegen 14:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell