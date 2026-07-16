Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dachstuhlbrand auf der Florastraße schnell unter Kontrolle

Krefeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:28 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Florastraße im Stadtteil Stadtmitte alarmiert. Passanten hatten zuvor eine Rauchentwicklung aus einem Dachgeschossfenster bemerkt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage einer sichtbaren Rauchentwicklung im Dachbereich. Die Erkundung ergab, dass sich keine Personen in der betroffenen Dachgeschosswohnung befanden. Der Brand hatte bereits auf die Lattung der Dachpfannen übergegriffen. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Drehleitern ein, um die Dachhaut gezielt zu öffnen und die Glutnester abzulöschen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Florastraße im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Im Einsatz waren Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr. Der Einsatz konnte gegen 17:00 Uhr erfolgreich beendet werden.

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