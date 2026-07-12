Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehr löscht Brand einer Ballenpresse und eines Stoppelfelds

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend, 12. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 19:11 Uhr zu einer brennenden Ballenpresse auf einem Feld im Bereich Venloer Straße/Drügstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits auf rund 500 Quadratmeter des Stoppelfeldes ausgebreitet.

Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Landwirte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Sie koppelten die brennende Ballenpresse bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Zugmaschine ab und unterstützten die Einsatzkräfte anschließend bei den Löscharbeiten.

Die rund 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Krefeld sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hüls setzten drei Löschrohre zur Brandbekämpfung ein. Die Venloer Straße musste im betroffenen Bereich für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

Die Feuerwehr Krefeld weist erneut auf die aktuell erhöhte Gefahr von Vegetationsbränden aufgrund der anhaltenden Trockenheit hin. Für den Niederrhein gilt derzeit die zweithöchste Warnstufe für Vegetationsbrände. Eine Entspannung der Lage ist momentan nicht in Sicht. Die Feuerwehr appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, im Umgang mit möglichen Zündquellen besondere Vorsicht walten zu lassen. Heiße Oberflächen, Funkenflug oder offenes Feuer können die ausgetrocknete Vegetation entzünden und innerhalb kurzer Zeit zu großflächigen Bränden führen. Durch umsichtiges Verhalten kann jede und jeder dazu beitragen, Vegetationsbrände zu verhindern.

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