Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Ereignisreicher Nachmittag für die Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots)

Gegen 13:45 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld aufgrund einer Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage eines Wohn- und Geschäftshauses in die Luisenstraße alarmiert. Durch die vorgehenden Trupps wurde festgestellt, dass die Auslösung aufgrund von Kochdämpfen stattgefunden hatte. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.

Noch auf der Rückfahrt wurden beide Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Hüls sowie der Rettungsdienst zu einer Rauchentwicklung aus einem Gewerbeobjekt auf der Industriestraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Brand im Dachbereich wahrgenommen. Bei näherer Erkundung konnten brennende Module einer Photovoltaik-Anlage festgestellt werden. Über eine in Stellung gebrachte Drehleiter konnte der Brand zügig gelöscht werden. Parallel dazu wurde durch den Einsatzleiter ein Trupp in das Gebäude entsandt um mögliche Schadensmerkmale ausfindig zu machen. Mit Ausnahme von Lüftungstätigkeiten waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Ein Übergreifen des Brandes auf das Innere der Halle konnte verhindert werden. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Währenddessen wurde der Leitstelle Krefeld ein Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Blumentalstraße gemeldet. Die Disponentin alarmierte aufgrund der Schilderung des Anrufers den Führungsdienst, die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Oppum und Traar sowie den Rettungsdienst. An der Einsatzstelle wurde der Verkehrsunfall bestätigt. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einem parkenden Fahrzeug, infolgedessen ein PKW auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits aus seiner Lage befreien und umgehend dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben werden. Anschließend wurde der Patient in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle konnte nach einer Stunde der Polizei übergeben werden.

Darüber hinaus wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Neue Linner Straße alarmiert. Mieter einer Wohnung bemerkten einen Defekt an ihrer Gastherme. Durch die Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt und eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid festgestellt. Alle Wohnungen des Gebäudes wurden ohne auffällige Messwerte kontrolliert. Durch die Netzgesellschaft Niederrhein wurde die betroffene Heizungsanlage außer Betrieb genommen und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

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