Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr rettete drei Katzen aus Brandwohnung - Flammen schnell unter Kontrolle

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. August 2026, 17.42 Uhr, Von-Gahlen-Straße, Gerresheim

Am Freitagabend meldeten Anwohnende einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Gahlen-Straße in Gerresheim. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Brandrauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss und der Treppenraum war bereits verraucht.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder hatten die Brandwohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbständig verlassen. Ein Bewohner aus der Nachbarwohnung rettete sich mithilfe von Anwohnern selbst über den Balkon. Der Rettungsdienst betreute insgesamt fünf Menschen; alle blieben unverletzt.

Den Brand konnte die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen und zügig löschen. Aus der betroffenen Wohnung retteten die Einsatzkräfte drei Katzen und brachten die Tiere ins Freie. Die Besitzer der Katzen suchen eigenständig einen Tierarzt auf.

Zum Abschluss der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen, konnten allerdings schnell Entwarnung geben. Eine unbemerkte Brandausbreitung konnte ausgeschlossen werden. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf haben die Brandwohnung stromlos geschaltet. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Mieter kommen bei Angehörigen unter. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

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