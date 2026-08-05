Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr brachte Brand schnell unter Kontrolle und rettete drei Menschen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 5. August 2026, 8.42 Uhr, Himmelgeister Straße, Bilk

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Himmelgeister Straße gerufen. Vor Ort brannte es in der Küche im 2. Obergeschoss. Der Einsatzleiter entsendete umgehend zwei Löschtrupps zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung. Eine Person aus der Brandwohnung konnte sich auf einen Balkon in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf führten die Einsatzkräfte diese ins Freie.

Während des Einsatzes brachte die Feuerwehr insgesamt drei Menschen über den Treppenraum nach draußen. Die Rettungskräfte versorgten vor Ort neun Betroffene, von denen sechs Menschen für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurden. Nach gut 50 Minuten meldete der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle. Zum Abschluss der Arbeiten kontrollierten die Feuerwehrleute die angrenzenden Wohnungen und befreiten diese von einer leichten Verrauchung. Vorsorglich stellten Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf die Stromversorgung zur Brandwohnung ab.

Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf beendet.

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