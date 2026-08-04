Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in Dachgeschosswohnung - Ausbreitung Verhindert, Eine Person Verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. August 2026, 15.49 Uhr, Oberbilker Allee, Oberbilk

Am Dienstagnachmittag meldeten Anrufer ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Oberbilker Allee im Stadtteil Oberbilk. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest und konnten durch schnelle Löschmaßnahmen eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl verhindern. Eine Person konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten.

Gegen 16 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis an der Oberbilker Allee. Als die ersten Einsatzkräfte nur fünf Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Umgehend führten die Feuerwehrleute eine Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung durch, während weitere Einsatzkräfte den leicht verrauchten Treppenraum nach weiteren Personen absuchten. Der Bewohner der Brandwohnung hatte das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Nach einer ersten Versorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst den leicht verletzten Anwohner zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Bis auf die Brandwohnung blieben alle Wohnungen weiter bewohnbar.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach etwa zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Im Verlauf des Abends wird noch eine Brandnachschau durchgeführt. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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