Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Fahrzeugbrand am Rheinufer - größerer Schaden durch schnelles Eingreifen verhindert

Düsseldorf (ots)

Montag, 6. Juli 2026, 19.58 Uhr, Bäckerstraße, Carlstadt

Am Montagabend meldeten Anrufer ein Brandereignis am Mannesmannufer. Die Einsatzkräfte löschten mehrere PKW und kontrollierten angrenzende Wohnungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Gegen 20 Uhr erhielt die Feuerwehr Düsseldorf durch mehrere Notrufe Kenntnis über ein Feuer in der Bäckerstraße im Stadtteil Carlstadt. Die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst erreichten innerhalb weniger Minuten die Einsatzstelle, an welcher es zu einem über mehrere Fahrzeuge ausgedehnten PKW-Brand gekommen war. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte Löschmaßnahmen durch mehrere Trupps ein und kontrollierten angrenzende Wohnungen auf eine Rauchausbreitung. Rund 15 Minuten nach Alarmierung der Kräfte brachten diese den Brand bereits unter Kontrolle und verhinderten so eine weitere Ausbreitung. Der Treppenraum eines angrenzenden Wohngebäudes wurde mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr von geringen Mengen Brandrauch befreit.

Neben drei Fahrzeugen wurde zudem die anliegende Hausfassade in Teilen beschädigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte verließen nach circa einer Stunde die Einsatzstelle. Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

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