Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in Gerresheim - Feuerwehr löscht Brand und rettet Anwohner über Drehleiter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 2. Juli 2026, 15.14 Uhr, Benderstraße, Gerresheim Am Donnerstagnachmittag meldeten Anrufer ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus an der Benderstraße in Gerresheim. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete drei Personen aus dem Gebäude. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Gegen Viertel nach drei erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über ein Feuer in Gerresheim. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest und forderten weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unterstützung an. Parallel dazu leiteten die Einsatzkräfte eine Menschenrettung und Brandbekämpfung mit zwei Trupps im Gebäude ein und brachten die Drehleiter in Stellung. Um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, mussten die Oberleitungen der Straßenbahn stromlosgeschaltet und geerdet werden. Über die Drehleiter rettete die Feuerwehr eine schwerverletzte Person aus dem Gebäude und übergab diese zur weiteren Versorgung an die anwesenden Notfallsanitäter und Notärzte. Zwei weitere Anwohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und blieben unverletzt.

Insgesamt untersuchte der Rettungsdienst vier Menschen vor Ort. Zwei von ihnen transportierten die Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Im Anschluss an die Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontrollmaßnahmen aller Wohnungen des Gebäudes durch und befreiten die Wohnung vom giftigen Brandrauch. Eine Brandausbreitung auf weitere Wohnungen konnte erfolgreich verhindert werden, sodass das Gebäude bis auf die Brandwohnung weiter nutzbar ist.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Aktuell finden dort noch Aufräumarbeiten statt. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

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