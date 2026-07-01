Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wohnungsbrand am Mittwochmorgen - Feuer schnell gelöscht, ein leicht verletzter Anwohner

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 1. Juli 2026, 8.09 Uhr, Werstener Friedhofstraße, Wersten

Am Mittwochmorgen meldeten Anrufer ein Feuer in einem Wohngebäude an der Werstener Friedhofstraße. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes fest und leiteten eine Brandbekämpfung ein.

Gegen 8 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis an der Werstener Friedhofstraße. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur drei Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des Wohngebäudes fest. Umgehend führten die Feuerwehrleute eine Brandbekämpfung von außen durch, während weitere Einsatzkräfte zur Menschenrettung in das Gebäude vorgingen. Die Bewohner der Brandwohnung hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Die Einsatzkräfte führten eine Person aus der Nachbarwohnung aus dem Gebäude und übergaben diese an den Rettungsdienst. Nach einer ersten Versorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst den leicht verletzten Anwohner zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Brandbekämpfung zeigte schnellen Erfolg, sodass der Einsatzleiter bereits nach 15 Minuten "Feuer aus" an die Leitstelle meldete. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Bis auf die Brandwohnung blieben alle Wohnungen weiter bewohnbar.

Die letzten der rund 20 Einsatzkräfte kehrten nach etwa einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Am Mittag erfolgt eine routinemäßige Kontrolle der Einsatzstelle durch die Feuerwehr. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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